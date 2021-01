Le Covid en chiffre à Genève

«Bien que nous soyons toujours à un niveau trop élevé, soit quatre fois plus qu’après la seconde vague, la situation est globalement stable», a indiqué la médecin cantonale Aglaé Tardin. Le Canton compte environ 130 nouvelles infections par jour, entre 10 et 15 hospitalisations quotidiennes liées au Covid-19 et 400 personnes hospitalisées en raison du virus aux HUG. «Le nombre de cas et d’hospitalisations n’augmentent pas massivement grâce aux directives, mais aussi parce que les gens les respectent et les suivent, confie l’experte qui félicite la population pour son attitude.»