Notre-Dame: le démontage de l’échafaudage débute lundi

Plus d’un an après l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, de nouveaux importants travaux vont commencer lundi.

Tout au long de l’été

Cet échafaudage, constitué de 40’000 pièces, de 200 tonnes «dont la moitié se trouve à plus de 40 mètres de haut», a dans un premier temps été «consolidé puis ceinturé de poutres métalliques sur trois niveaux afin de le stabiliser et d’empêcher tout risque d’écroulement», selon la même source.

Un second échafaudage a été mis en place et à partir de lundi, «deux équipes en alternance de cinq cordistes descendront au plus près des parties calcinées pour découper, à l’aide de scies sabres, les tubes métalliques fondus les uns sur les autres». Ils seront évacués avec une grue de 80 mètres. «Cette opération se déroulera tout au long de l’été», précise le communiqué.