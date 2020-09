Journée du climat : «Notre espoir est la sensibilisation de l’opinion publique»

Greta Thunberg a tenu un discours vendredi à Stockholm à l’occasion d’une journée internationale d’actions pour la planète. A Berne, plus de 1000 personnes ont manifesté.

3000 actions attendues

De l’Islande à l’Australie en passant par la Jamaïque, plus de 3000 actions sont attendues vendredi à travers le monde – en ligne ou dans la rue – à l’appel du mouvement Fridays for future dont Greta Thunberg est l’instigatrice. En Suède, plus de 200 événements sont prévus mais ne pourront pas rassembler plus de 50 personnes chacun, selon les restrictions sanitaires en vigueur dans le royaume.