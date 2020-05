Coronavirus aux États-Unis

«Notre fenêtre d'action est en train de se refermer»

Un expert américain des pandémies, récemment limogé d’une agence gouvernementale par le président Trump, devrait apporter un témoignage alarmiste devant le Congrès ce jeudi. Faute de réaction, il prédit que «2020 sera l’hiver le plus sombre de l’histoire moderne» de son pays.

«Notre fenêtre d'action est en train de se refermer. Si nous échouons à mettre en oeuvre une réponse nationale coordonnée, basée sur la science, je crains que la pandémie empire et se prolonge, provoquant un nombre sans précédent de maladies et de décès», déclarera Rick Bright, selon une copie de son témoignage publiée mercredi. «Sans une planification claire et le suivi des étapes que moi et d'autres experts avons énoncées, 2020 sera l'hiver le plus sombre de l'histoire moderne», devrait-il ajouter devant une commission de la Chambre des représentants, lors d'une audition débutant à 10h (16h en Suisse).