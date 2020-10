Charlie Carver«Notre film est un message d’amour»

Connu pour avoir joué dans «Desperate Housewives», puis dans «Teen Wolf», l’acteur américain de 32 ans incarne le séduisant cow-boy dans le film «The Boys in the Band», adapté d’une pièce de Broadway sur la vie d’un groupe de gays à New York à la fin des années 1960. C’est depuis Londres où il tourne «Batman» que Charlie Carver a répondu à «20minutes».