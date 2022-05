E-sport : «Notre force, c’est la fougue et la jeunesse de l’équipe»

Kaogane (photo plus bas) encadre les joueurs Beuster, Nayqo, Nago, SkyZs et Neox sur «R6S».

Il y a de la fierté bien sûr, car c’était également notre première tentative. Auparavant, plusieurs de nos joueurs étaient encore mineurs et ne pouvaient donc pas participer au circuit. Et puis, il y a aussi une certaine pression, la ligue française étant réputée comme étant une des ligues nationales les plus difficiles.

Avec une moyenne d’âge de 19 ans au sein de l’équipe, je dirais que sa grande force, c’est la fougue de la jeunesse. Certains joueurs ont un vrai talent inné. On bénéficie aussi de l’effet de surprise, avec ce top 3 à la Gamers Assembly et ces qualifications, alors qu’on était inconnus en France.

Dans l’immédiat, c’est bien sûr la French League: même si on est des rookies, on compte bien montrer qu’on en a dans le ventre, et viser le podium. À plus long terme, l’avenir nous le dira, car les choses peuvent vite évoluer.