Astronomie : Notre galaxie contient un trou noir supermassif

C’est une découverte d’importance. Jeudi, un trou noir supermassif a été découvert au sein de notre galaxie, preuve à l’appui.

La collaboration internationale d’astronomes EHT a prouvé jeudi, en image, l’existence d’un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, Sagittarius A*, trois ans après la première photo d’un trou noir, situé dans une galaxie lointaine. La «silhouette» du trou noir se découpant sur un disque lumineux de matière rappelle celle du trou noir de la lointaine galaxie M87, qui est beaucoup plus importante que la nôtre.

On ne peut voir un trou noir

Techniquement, on ne peut pas voir un trou noir, car l’objet est si dense et sa force de gravité si puissante que même la lumière ne peut s’en échapper. Mais on peut observer la matière qui circule autour, avant d’y être avalée.