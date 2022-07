jeu vidéo: «Notre loyauté a l’air d’être devenue un handicap»

Jeux vidéo : «Notre loyauté a l’air d’être devenue un handicap»

Connue pour son outil éponyme de création de jeux vidéo, la firme Unity n’a pas tenu ses récentes promesses et a taillé dans ses effectifs.

Cela se passe mal chez Unity. L’éditeur du moteur de création de jeux vidéo du même nom a fini par confirmer au site Protocol le licenciement «d’un peu plus de 200 personnes», soit environ 4% de ses effectifs. L’information avait été éventée par des salariés accusant leur direction d’avoir présenté ces dernières semaines «un spectacle de m*», notamment en raison d’une gestion imprévisible.

Promesses rompues

Il y a à peine deux semaines, lors d’une réunion générale devant environ 3000 employés à plein temps d’Unity, le grand patron, John Riccitiello, un ex-d’Electronic Arts, avait pourtant assuré que l’entreprise n’avait aucun problème financier et qu’Unity ne licencierait personne.

L’an passé, Unity s’est livré à une campagne d’acquisition onéreuse. La société s’est offert le studio d’effets numériques Weta, fondé par le réalisateur Peter Jackson et connu pour son travail sur les films «Avatar» et «Le Seigneur des anneaux», pour 1,62 milliard de dollars. Elle a également mis 320 millions sur la table pour intégrer Parsec et sa technologie permettant aux utilisateurs de son outil de création de jeux vidéo de les diffuser sur le cloud.