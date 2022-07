New York : «Notre monde est de nouveau en feu», dénonce le prince Harry à l’ONU

«De l’horrible guerre en Ukraine au recul des droits constitutionnels ici aux États-Unis, nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela», a dénoncé le prince Harry. «Les conséquences des décisions prises par certaines des personnes les plus puissantes dans certains des pays les plus riches se font sentir encore plus profondément à travers le continent africain», a-t-il ajouté.