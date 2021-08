Ce vieux titre de Shouse est devenu un hymne à la liberté

Sorti en 2017, «Love Tonight», du duo de house Shouse, est incontournable depuis que les clubs et les festivals ont rouvert.

Jack (derrière) et Ed font de la musique ensemble depuis une dizaine d’années. Instagram

Le duo formé des producteurs australiens Ed Service et Jack Madin n’en croit toujours pas ses yeux. Son morceau de house «Love Tonight» s’est imposé comme l’hymne de l’été 2021 pour les clubbers et les festivaliers un peu partout autour du globe. En Suisse, Shouse pointe à la 7e place des titres les plus écoutés sur Spotify.

Fait plutôt cocasse, le single a été sorti à l’origine en 2017 et n’avait, à l’époque, pas fait autant de bruit, même s’il était déjà joué par certains DJ influents de la scène underground comme Solomun. Il faut dire que le refrain («Tout ce dont j’ai besoin, c’est de ton amour ce soir», en français) chanté par un chœur, colle bien avec la situation actuelle où les gens ont besoin de se retrouver après un an et demi de crise.