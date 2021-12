Cyril Dion veut que son film Animal secoue les gens

Six ans après «Demain», coréalisé avec Mélanie Laurent, le Français qui a signé une pétition pour un Noël 2020 sans Amazon est de retour avec un film intitulé «Animal». Dans ce documentaire, en salle dès le 1er décembre 2021 et présenté durant le Ciné-Festival, Cyril Dion suit deux adolescents de 16 ans, Bella et Vipulan, partis à la rencontre de différentes personnes qui, à leur manière, luttent contre le changement climatique. Durant leur voyage, ils découvriront également que l’être humain est indissociable des autres espèces.

Comment avez-vous trouvé Bella et Vipulan?

J’ai rencontré Vipulan dans une grève pour le climat la première fois que Greta Thunberg est venue à Paris. Bella, je l’ai trouvée sur Twitter. J’ai commencé à suivre plein de jeunes qui étaient tous dans les mouvements climat et, un jour, je suis tombé sur un t weet de Bella qui était hyperdrôle et qui avait été retweeté des milliers de fois. J e lui ai écrit pour lui demander de la rencontrer. Au début, elle a cru que c’était un vieux pervers qui voulait la draguer. Et après elle s’est rendu compte que j’avais fait des films et que c’était peut-être sérieux , cette affaire.

Pourquoi avoir choisi de faire un film pour le cinéma plutôt que pour des plateformes de streaming?

L e fait qu’un film soit au cinéma n’empêche pas qu’il soit sur une plateforme de streaming après. C’est plutôt une forme d’addition des publics. C’est un film qui cherche à nous bouleverser, à nous raconter une histoire, à nous permettre de nous identifier à des personnages. Notre objectif, c’est que les gens sortent du film en étant secoués, qu’ils ne soient plus exactement les mêmes quand ils sortent de la salle, qu’ils voient le monde un peu différemment. Et ça, la salle de cinéma le permet de façon beaucoup plus puissante que Netflix ou Apple TV+.

Et vous, avez-vous été secoué durant le tournage?

Il y a eu des moments durs. Quand on a tourné en Inde pour filmer cet avocat qui a lancé tout un mouvement pour ramasser le plastique partout, on a eu l’impression de se retrouver huit jours dans une immense décharge, dans une immense poubelle. On a vécu des moments difficiles, mais on a aussi vécu des moments extraordinaires. La première fois que Bella et Vipulan se sont retrouvés, et nous aussi, fac e à une girafe, un éléphant, un dauphin, un tapir, un coati, un paresseux, c’était incroyable. Ça nous a bouleversés aussi, mais dans le bon sens.

Vous êtes optimiste pour l’avenir?