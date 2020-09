Liban : «Notre opération humanitaire risque d’être sérieusement perturbée»

L’entrepôt qui a pris feu jeudi dans le port de la capitale libanaise était utilisé pour stocker des vivres de la Croix-Rouge, qui vient en aide à la population depuis les explosions destructrices du 4 août.

«L’entrepôt en feu, c’est là où la Croix-Rouge entrepose des milliers de colis alimentaires et un demi-million de litres d’huile (...) Notre opération humanitaire risque d’être sérieusement perturbée», a indiqué sur Twitter le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et Moyen-Orient, Fabrizio Carboni.

«Un acte de sabotage»

«L’incendie d’aujourd’hui pourrait être un acte de sabotage intentionnel, ou le résultat d’une erreur technique (...) ou d’une négligence», a indiqué le président à l’ouverture d’une réunion du conseil supérieur de Défense. «Dans tous les cas la cause doit être connue le plus rapidement possible et les responsables doivent rendre des comptes», a-t-il dit, selon le compte Twitter de la présidence.