Bigflo & Oli en mettra plein la vue aux spectateurs de Paléo

Bigflo (à g.) et Oli ont donné un concert inoubliable au festival Sion sous les étoiles. F. Melillo / 20 minutes

Le mercredi 12 juillet 2023, Bigflo & Oli a scotché Sion sous les étoiles avec son live, bien plus hip-hop que pop. Les frangins ont marqué les esprits en étant supergénéreux envers le public et hypercomplices et taquins entre eux. Le tout en étant accompagnés par des musiciens hors pair, Wawad, un beatboxer impressionnant, et de la pyrotechnie, qui a donné chaud au premier rang. Difficile donc de ne pas se réjouir du show des Français le 21 juillet 2023 sur la Grande Scène du Paléo.

Oli, vous souvenez-vous de votre ­première fois à Paléo?

Oui, au Détour en 2015. On était au début du buzz et on avait halluciné de faire déborder de monde ainsi le chapiteau. C’était un truc de dingue.

Heureux que votre album «Les autres c’est nous», sorti en 2022, cartonne?

Très! Il est bientôt double disque de platine en France. C’est une récompense qui a une saveur particulière parce qu’elle est, dans cette époque du streaming, beaucoup plus difficile à obtenir qu’auparavant. On s’est donné grave pour y arriver, avec nos concerts, nos clips et nos freestyles.

En parlant de freestyle, vous en avez donné un complètement fou en février 2023.

Oui, de dix minutes, sur Skyrock. Il a buzzé et nous a redonné les crocs de petits rappeurs qu’on était à nos débuts. Ça se sent, d’ailleurs, dans nos live ou dans notre dernier single en date, «Tandem», qui est un pur titre hip-hop. Pour tout te dire, notre envie pour le prochain album, c’est qu’il soit rap, avec de longs couplets rappés, très techniques.

Vous avez sorti un clip des «Gens tristes» en version acoustique. L’unplugged, ça vous tente?