Yverdon-les-Bains (VD) : «Notre prime, c’est le... licenciement!»

Les employés d’un établissement pour personnes âgées sont descendus dans la rue mardi après-midi. Ils protestent contre les conséquences de la transformation de l’EMS où ils travaillent en appartements protégés.

Le personnel d’un EMS a organisé une manif mardi à 16 h. Appuyé par les syndicats SSP et Unia, il réclame la réintégration d’une collaboratrice licenciée et le transfert en bloc de la vingtaine de résidents, pour qu’ils ne soient pas éparpillés. «Le personnel a fait un travail exceptionnel pour que le Covid-19 ne franchisse pas les murs de l’EMS et au lieu d’accorder des primes, la direction licencie», dénonce Vanessa Monney, secrétaire syndicale au SSP.