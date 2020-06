«Notre priorité? L’avenir du salon de l’auto, pas l’argent»

Les salons de l’automobile sont à un tournant; «ils subsisteront, mais ils se transformeront tous», soutient André Hefti, ancien directeur de la manifestation genevoise. On y parlera de mobilité en tous genres, pas seulement de voitures, même si l’attrait pour les autos est encore grand. Les visiteurs continueront à venir pour s’émerveiller devant des bolides de prestige ou pour repérer leur futur véhicule». Sur les stands, l’animation prendra aussi plus d’importance, parie l’ancien manitou du GIMS: «Les gens veulent en savoir plus sur les nouvelles technologiques, notamment». Les constructeurs évoluent aussi dans leur approche. «Beaucoup disent qu’ils ne viendront que s’ils ont des nouveautés à présenter, illustre André Hefti. Pour le reste, ils organisent de plus en plus des présentations sur le Net».