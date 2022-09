Suisse : Notre système immunitaire est affaibli, gare à la grippe et au rhume

Les experts notent qu’en deux ans de pandémie, «notre système immunitaire a été moins stimulé et nous sommes probablement plus vulnérables à ces virus».

Les spécialistes recommandent de rester chez soi en cas de symptômes. 20min/Matthias Spicher

Alors que l’automne approche, les pharmacies suisses se préparent. Car un constat s’impose: même si la situation est encore calme, de nombreuses personnes présentent déjà des symptômes de rhume et de grippe. Selon différents experts, cela s’explique par différents virus et à cause de notre système immunitaire affaibli.

«En été, des virus respiratoires susceptibles de provoquer des symptômes similaires à ceux de la grippe circulent, comme les rhinovirus, les adénovirus, les virus para-influenza, les coronavirus et le virus respiratoire syncytial», liste le virologue, Andreas Cerny. Et comme il le rappelle, ces deux dernières années les mesures de lutte contre le coronavirus ont protégé les organismes contre tous les virus. Conséquence: «Notre système immunitaire a été moins stimulé et nous sommes probablement plus vulnérables à ces virus».

Des propos confirmés par Thomas Roseman, professeur et directeur de l’Institut de médecine générale de l’Université de Zurich. «C’est comme un astronaute qui, après deux ans d’apesanteur, perd une grande partie de sa force musculaire parce qu’il n’a pas entraîné ses muscles», compare-t-il. Autrement dit, notre système immunitaire doit être constamment confronté à l’environnement pour rester en forme.

Rester chez soi

Les spécialistes recommandent de rester chez soi dès les premiers symptômes de la maladie. À leurs yeux, il s’agit de la meilleure manière de guérir et cela évite de contaminer d’autres personnes. «Se traîner deux jours au travail en reniflant dans les transports publics pour jouer les héros et ainsi potentiellement contaminer beaucoup d’autres personnes, pour finalement rester chez soi à partir du troisième jour, est un non-sens médical, épidémiologique et économique», conclut Thomas Roseman.

Importance de la vaccination contre la grippe Pour les experts, comme notre système immunitaire n’est pas assez entraîné, la vaccination contre la grippe sera d’une grande importance cette année et «d’autant plus pour tous les groupes à risque», ajoute Thomas Roseman. L’Office fédéral de la santé publique a déjà prévu une journée nationale de vaccination contre la grippe, le 25 novembre prochain.