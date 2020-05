Football

Notre top 7 des «champions» du confinement

Les deux derniers mois ont été compliqués pour certains footballeurs, qui n'avaient jamais eu autant de temps de cerveau disponible...

Salomon Kalou

Ces dernières semaines, tout le foot allemand était sur les dents. La Bundesliga avait lancé un plan très ambitieux pour pouvoir relancer son championnat et ses détracteurs guettaient le moindre faux-pas. C'est alors que Salomon Kalou est sorti de sa boîte. L'international ivoirien de 34 ans a balancé un live sur les réseaux sociaux, où il est allé serrer la main à ses coéquipiers, taper quelques embrassades et même se moquer d'un collègue en train de se faire tester contre le coronavirus! Tollé au pays. Logique.

Heiko Herrlich

Dans la dernière ligne droite avant la reprise de la Bundesliga, tous les effectifs devaient observer une scrupuleuse quarantaine de sept jours, confinés à domicile. C'est alors que Heiko Kerrich, l'entraîneur d'Augsbourg qui devait être sur le banc samedi à 15h30 pour la partie contre Wolsburg, s'est rendu compte qu'il n'avait plus de dentifrice. Il est donc parti à la pharmacie pour y acheter de la pâte pour les dents et une crème pour la peau. Pas de bol, il a été pris en flagrant-délit et n'a pas pu assister à la partie des siens, battus 1-2 à la 91e, à la suite d'un exploit de Kevin Mbabu côté droit et d'un but de Ginczek au second poteau.