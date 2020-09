États-Unis : «Notre travail ne s’arrange pas, et ça me fait chier»

Deux policiers de Los Angeles ont été grièvement blessés samedi dans ce que les autorités appellent une «embuscade». Les deux officiers – une femme de 31 ans et un homme de 24 ans – se trouvaient dans leur véhicule de fonction quand un individu est arrivé par-derrière. L’homme s’est approché de la voiture et semblait vouloir simplement passer à côté quand il a dégainé un pistolet et tiré plusieurs fois sur les policiers avant de déguerpir.

Les deux victimes, qui ont toutes deux prêté serment il y a 14 mois, ont été opérées et devraient se remettre de leurs blessures, a annoncé le shérif Alex Villanueva dimanche. «Nous verrons quel sera l’impact à long terme. Nous ne le savons pas encore, mais ils ont survécu au pire», a-t-il ajouté. Lors d’une conférence de presse, le shérif n’a pas caché son ras-le-bol: «Ce n’est qu’un sombre rappel qu’il s’agit d’un travail dangereux (…). Notre travail ne s’arrange pas, parce que les gens n’aiment pas les forces de l’ordre. Ça me fait chier et ça me consterne. Il n’y a pas de jolie façon de le dire», a-t-il lâché.

Dimanche, la police de Los Angeles a promis une récompense de 100’000 dollars à quiconque fournirait une information pouvant mener à l’arrestation du suspect, rapporte CNN. L’hôpital où sont soignées les deux victimes a été placé sous haute surveillance, plusieurs voitures de police étant garées devant l’entrée.

Donald Trump et son adversaire Joe Biden ont tous deux réagi à cette fusillade. «Quand nous trouverons cette personne, nos tribunaux devront être beaucoup plus rapides et nos condamnations beaucoup plus sévères», a déclaré le président américain, qui s’adressait à un groupe de supporters latino-américains à Las Vegas.