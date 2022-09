«Notre voiture a été ensevelie»

Intempéries : «Notre voiture a été recouverte par les masses d’eau et les pierres»

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Suisse romande et le Tessin ont été frappés par de fortes précipitations. Dans le canton italophone, c’est surtout la région du Malcantone qui a été touchée. La police cantonale tessinoise explique que des inondations et des glissements de terrain ont eu lieu. La commune d’Agno n’a pas été épargnée. Un couple témoigne.

«Notre cave est sous l’eau. De plus, notre voiture a été recouverte par les masses d’eau et les pierres en raison du glissement de terrain», raconte Stefania Pacifico. Par chance, la partie habitable de sa maison n’a pas été inondée. «La partie habitable ne se trouve pas directement au rez-de-chaussée, mais au premier étage. Nous sommes vraiment contents, nous pouvons au moins rester dans la maison», poursuit cette femme de 46 ans.

Bien qu’elle se montre positive, la situation est grave pour Stefania Pacifico et sa famille. «Dans la cave, nous avions notre entreprise de stores solaires. Tout le matériel et les outils ont été détruits», déplore-t-elle, allant même jusqu’à parler de «catastrophe» car ils avaient reçu la vieille une livraison d’une valeur de près de 50’000 francs.

Nous n’avons encore jamais vécu une telle situation et nous espérons ne plus jamais avoir à le faire.

Elle ne sait pas encore quel sera le montant total des dommages et quelle partie sera prise en charge par l’assurance. «Nous n’avons encore jamais vécu une telle situation et nous espérons ne plus jamais avoir à le faire. Il nous faudra beaucoup de temps et d’énergie pour tout nettoyer et reconstruire. Mais nous sommes heureux que personne n’ait été blessé», assure-t-elle.