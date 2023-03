Heure d'été: n’oubliez pas d’avancer vos montres d’une heure

Les montres devront être réglées une heure plus tard dans la nuit de samedi à dimanche.

Le passage à l’heure d’été est programmé dans la nuit de samedi à dimanche. A 2h du matin, les horloges qui ne disposent pas d’une fonction automatique, devront donc être réglées une heure plus tard, soit sur 3h du matin. Nous perdrons une heure de sommeil et il fera jour plus longtemps en soirée.