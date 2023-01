Trafic routier : N’oubliez pas de coller votre vignette!

Avez-vous déjà pensé à coller votre vignette autoroutière sur votre pare-brise? Si oui bravo! Si non, dépêchez-vous, car il ne vous reste plus qu’un jour pour le faire. En effet, dès ce mercredi 1er février, le petit autocollant 2023, qui coûte comme d’habitude 40 francs, sera obligatoire pour circuler sur les autoroutes et semi-autoroutes suisses. Si vous êtes pincé(e) sans le précieux sésame, il vous en coûtera 200 francs d’amende et vous devrez en plus acquérir la vignette actuelle, rappelle le TCS lundi.