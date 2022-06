Canicule en Suisse: «N’oubliez pas que cet été pourrait être le plus froid de notre avenir»

Les pays d’Europe de l’Ouest voient déferler une vague de chaleur et s’attendent à ce que des records soient battus: jamais, en juin, il n’aura fait aussi chaud, par endroits, depuis le début des relevés. Se plonger dans le passé c’est bien, mais se plonger dans l’avenir c’est nécessaire, en tout cas selon les militants suisses du groupe Extinction Rebellion. «N’oubliez pas que cet été pourrait être le plus froid de notre avenir», écrivent-ils en lien avec la canicule qui arrive.

Le mal est-il fait?

Pour ce faire, il a imaginé trois scénarios: un où la Suisse ne prend aucune mesure contre le réchauffement, un où elle parvient à une baisse immédiate des émissions de CO2 et atteint les objectifs des Accords de Paris et un intermédiaire où les émissions augmentent encore pendant 50 ans.

«À Zurich, dans un scénario sans protection climatique, on s’attend à la fin du 21e siècle à plus de 40 nuits tropicales par année environ», dit MétéoSuisse. Pire encore à Genève, où ce chiffre oscillerait entre 50 et un peu plus de 80. Ce qui peut sembler plus inquiétant encore: même dans un scénario où de fortes mesures sont prises immédiatement, le mal semble déjà fait. En 2035, de vingt à une trentaine de nuits tropicales sont à craindre au centre-ville de Genève. Et leur nombre ne baissera pas jusqu’après 2060, où alors seule une très légère diminution pourrait se dessiner.