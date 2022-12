Lucerne: Nourrisson kidnappé: «C’est la pire chose qu’elle pouvait faire»

1 / 2 Comme l’indique le Ministère public de Lucerne dans un communiqué, tôt lundi matin, une femme est entrée dans une chambre de l’Hôpital cantonal de Lucerne. Photo: 20 Minuten/Matthias Giordano Selon les premiers éléments de l’enquête, elle s’est fait passer pour une infirmière auprès des parents et a enlevé un nouveau-né de trois jours. Photo: capture d’écran Google Maps

Tôt lundi matin, une femme a enlevé un nouveau-né à la clinique gynécologique de l’Hôpital cantonal de Lucerne. Elle a ensuite été arrêtée à son domicile en Suisse centrale, rapportent nos confrères de «20 Minuten». La ravisseuse présumée s’appelle D.* et a 20 ans.

Une proche s’est confiée au journal alémanique: «Elle m’a appelée lundi matin pour me dire que son bébé était né et que je devais passer pour m’occuper de l’enfant. J’étais complètement déconcertée et je suis allée la voir.» Arrivée à l’appartement, elle aurait vu le nouveau-né: «Elle le tenait dans ses bras. Il était en hypothermie totale et avait les lèvres bleues. Au début, je n’étais pas sûre qu’il soit encore en vie.»

Elle aurait rapidement compris que quelque chose n’allait pas. Avant même qu’elle ne puisse alerter la police, les forces d’intervention sont arrivées. «Soudain, plusieurs voitures de police et d’ambulances sont arrivées. D. a été arrêtée et le bébé a été immédiatement pris en charge par les secours», poursuit la proche.

«C’est la pire chose qu’elle pouvait faire»

D. aurait fait une fausse couche au début de l’année: «Elle en a beaucoup souffert et ne souhaitait rien de plus que d’avoir son propre bébé.» Enlever un enfant est inexcusable: «C’est la pire chose qu’elle pouvait faire. Je voudrais m’excuser auprès des parents. Toute la famille est désolée pour ce que les parents du bébé ont dû endurer», raconte la proche.

Selon la connaissance de la ravisseuse présumée, D. ne connaissait pas les parents du nouveau-né. Elle n’aurait pas non plus travaillé à l’hôpital ou n’y aurait pas de connaissances spécifiques. «Je ne sais pas comment elle a planifié et finalement réalisé cela. Ce que je sais, c’est que je ne veux plus jamais avoir affaire à elle.»

Les collaborateurs de l’Hôpital cantonal de Lucerne sont en état de choc: «Je n’ai presque pas pu y croire quand j’ai appris la nouvelle. Une vision d’horreur pour de jeunes parents. Mais heureusement, le bébé a pu être ramené sain et sauf», explique une employée à «20 Minuten». Elle précise que l’entrée de la clinique gynécologique est surveillée depuis mardi par un service de sécurité.

Ce qu’encourt la ravisseuse présumée

La femme s’est fait passer pour une infirmière

Selon le Ministère public de Lucerne, l’auteure présumée s’est fait passer pour une infirmière auprès des parents et a enlevé le nouveau-né de trois jours. Grâce à de vastes investigations, elle a pu être arrêtée à son domicile en Suisse centrale. L’enfant se trouvait avec la femme et a été ramené, sain et sauf, par la police à ses parents à l’hôpital. Les parents ont été pris en charge pendant toute la durée de l’enquête, poursuit le communiqué.