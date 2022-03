Guerre en Ukraine – Nourriture pour animaux: hausse des prix, baisse des frais de douane

Pour le pain, la Suisse est presque indépendante

La hausse des prix des céréales destinées à l’approvisionnement de la Suisse ne devrait pas avoir d’impact sur le pays, a indiqué la semaine dernière la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) à «20 Minuten». Il existe en Suisse une protection douanière pour les produits sensibles tels que les céréales destinées à la fabrication du pain, l’huile alimentaire et les pommes de terre. Cela vise à garantir l’approvisionnement de base et à protéger la production nationale des importations à bas prix. «Toutefois, la guerre en Ukraine pourrait entraîner une pénurie à moyen terme», a commenté le président de la FSPC Fritz Glauser. Une éventuelle pénurie concernerait surtout les aliments pour animaux, avait-il déjà prévenu. La Suisse cultive elle-même plus de 90% du blé nécessaire à la fabrication du pain.