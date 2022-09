Blizzard Audio Club se présentera à Label Suisse

En 2022, les festivaliers de Label Suisse, qui a révélé un copieux menu pour sa 10e édition , pourront faire plus ample connaissance avec l’univers d’une dizaine de disquaires, de labels et de collectifs du territoire, lors du Grand Marché des Labels qui se tiendra sur l’Esplanade de Montbenon , à Lausanne, le samedi 17 septembre, de 17h à 21h30. Parmi ceux qui présenteront au public et aux diggers les artistes avec lesquels ils collaborent – à grand renfort de vinyles, platines, cassettes, voire de DJ sets – figure le label neuchâtelois Blizzard Audio Club, créé en 2018, qui donne dans l’electronica, l’ambiant, le trip-hop, l’indie rock, le downtempo ou encore le hip-hop. Il est représenté par Etienne Bel, cofondateur.

Une vision de la musique qui soit personnelle. Et surtout que ce soit quelqu’un de cool avec qui on a du plaisir à bosser.

Sur la première sortie du label, avec «Busy Being Broken», de Pavel, album qui a été nommé Meilleur album suisse d’electro de l’année 2019 par l’émission «CH Beats» de SRF 3. On est aussi très fiers d’avoir sorti le premier mini-album d’Etienne Machine, groupe qui risque de faire du bruit dans les temps à venir.

Faite de disparités de plus en plus importantes entre la «grosse machine» et les réseaux indépendants. Ce n’est pas évident de trouver des solutions qui marchent en utilisant des moyens qu’on estime les moins néfastes possible. Mais c’est aussi ce qui donne du sens à ce qu’on fait: essayer de mettre en avant de la musique qui ne figure pas forcément dans les rouages de l’industrie commerciale. Le plus important, c’est de continuer de notre côté à faire ce qu’on aime, de sortir les disques qui nous plaisent et d’aider des artistes qui en valent la peine à se développer.