90% de la population est immunisé, remarque un journaliste. Or la variante 1 ne peut être mise en place si le taux d'immunité est suffisant, précise le communiqué. Ce sera donc à partir de quand? La qualité de l'immunité dépend de nombreux facteurs, explique ALain Berset. Ce qu'on sait c'est qu'elle est de 97% chez les plus âgés et de plus de 90% chez les plus de 20 ans. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse cette imunité diminue, et cela on le verra l'automne prochain sans doute. C'est donc impossible à répondre le degré d'immunité à atteindre, explique-t-il.