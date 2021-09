Steve Bannon admet avoir conspiré avec Donald Trump avant le 6 janvier

Assaut du Capitole : «Nous allons enterrer Biden le 6 janvier»

Steve Bannon a admis avoir conspiré avec Donald Trump quelques jours avant les émeutes au Congrès et l’avoir poussé à «tuer la présidence de Biden dans l’œuf».

Steve Bannon a joué un rôle dans l’insurrection qui a marqué la transition entre Donald Trump et Joe Biden. Lors de son podcast intitulé «War Room», l’ancien conseiller stratégique à la Maison-Blanche a admis s’être entretenu avec Donald Trump le 5 janvier, soit la veille de l’invasion du Capitole, rapporte «Newsweek». Le militant conservateur a diffusé l’extrait d’une émission de MSNBC lors de laquelle Robert Costa et Bob Woodward – journalistes au «Washington Post» et auteurs du livre «Peril» – évoquent une réunion entre Steve Bannon, Donald Trump et Rudy Giuliani.