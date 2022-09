Téhéran : «Nous allons nous en prendre aux célébrités qui ont soufflé sur les braises»

Plusieurs sportifs iraniens réputés ainsi que des acteurs et cinéastes ont soutenu ouvertement le mouvement de contestation, demandant aux autorités d’écouter les revendications de la population. Le réalisateur iranien Asghar Farhadi, deux fois oscarisé, a ainsi exhorté dimanche les peuples du monde entier à «être solidaires» avec les manifestants. «J’invite tous les artistes, cinéastes, intellectuels, militants des droits civiques du monde entier (…) tous ceux qui croient en la dignité et la liberté humaines, à exprimer leur solidarité avec les femmes et les hommes puissants et courageux d’Iran en faisant des vidéos, en écrivant ou de n’importe quelle autre façon», a-t-il dit dans un nouveau message vidéo sur Instagram.