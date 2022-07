Inondations dans le Kentucky (USA) : «Nous allons trouver des corps pendant des semaines»

«La météo complique les choses»

Certaines zones montagneuses de l’est du Kentucky restent inaccessibles après ces inondations qui ont transformé certaines routes en rivières, emporté des ponts, balayé des maisons et tué au moins 26 personnes, selon un nouveau bilan des autorités. Les dégâts causés aux antennes de téléphonie mobile ont compliqué les secours et empêchent d’estimer le nombre de morts et de disparus. «Ces inondations sont parmi les plus dévastatrices, les plus meurtrières que nous n’ayons jamais vues», a déclaré le gouverneur Andy Beshear sur NBC. «Et au moment où on essaie de déblayer, il pleut!». «Nous allons faire du porte-à-porte pour essayer de localiser le plus de monde possible. On va même le faire sous la pluie. Mais la météo complique les choses», a-t-il ajouté.