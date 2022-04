TRAVAIL : «Nous apprécions davantage consommer que de jouir de temps libre»

Dans la première moitié du 20e siècle, un économiste pensait que la société allait se diriger vers une semaine à 15 heures de travail. On en est encore loin, affirme Avenir Suisse.

Image d’illustration. Pixabay

Une semaine de quatre jours payés à 100%, l’idée fait son chemin et est testée en Europe et en Suisse. Dans sa dernière newsletter, le think tank (groupe de réflexion en français) Avenir Suisse se penche sur l’évolution du temps passé au travail depuis le XIXe siècle. Et l’auteur de l’article en arrive à la conclusion suivante: «Manifestement, nous apprécions davantage consommer que de jouir de temps libre supplémentaire.»

Pour en arriver à cette conclusion, Marco Salvi d’Avenir Suisse, notamment spécialisé dans les questions liées au marché du travail, part des prévisions faites par l’économiste britannique John Maynard Keynes vers 1930.

Ce dernier pensait que la hausse des revenus allait mécaniquement pousser les travailleurs à moins en faire, jusqu’à atteindre une semaine de travail de 15 heures. L’économiste imaginait que les citoyens allaient se libérer «des contraintes économiques» et qu’«il leur resterait du temps libre pour l’art et la philosophie», écrit Marco Salvi sur le site d’Avenir Suisse.

«Cette prévision n’a pas eu lieu», poursuit-il, chiffres à l’appui. L’auteur de l’article affirme que l’évolution globale est trompeuse: au 19e siècle, avec des journées de 10 heures et les semaines de 6 jours, cela représentait entre 2500 et 3000 heures de travail annuelles, alors qu’aujourd’hui, le temps de travail moyen en Suisse est de 1400 heures par an.

Avenir Suisse

Mais, «cette moyenne cache une grande hétérogénéité, écrit-il. Seule une minorité s’est effectivement libérée du «fardeau» qu’est le travail: les retraités». En 1900, travailler à un âge avancé était la norme: en France, 54% des plus de 65 ans étaient actifs, et 58% en Allemagne. Aucune donnée correspondante n’est disponible pour la Suisse. Aujourd’hui, seuls 13% des plus de 65 ans sont actifs, et la plupart du temps à des taux d’occupation très faibles, précise Avenir Suisse.

Par contre, selon les chiffres présentés, la baisse du temps de travail est nettement plus modeste chez les actifs de moins de 65 ans.

Un changement rapide de mentalité ne semble pas non plus imminent d’après Marco Salvi. «Ce sont justement les personnes qui gagnent bien leur vie, donc qui pourraient déjà plus facilement se permettre de réduire leur temps de travail, qui travaillent plus longtemps en moyenne.» Selon les données de l’Enquête suisse sur la population (Espa), les 10% d’employés les mieux payés (en fonction du salaire horaire) travaillent environ 8 heures de plus par semaine que les 10% les moins bien payés.