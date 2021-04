Rose-Marie et Cinzia, «Pékin Express» - «Nous arrivons en finale complètement épuisées»

Après neuf étapes, Rose-Marie, qui vit à Genève, et Cinzia, qui habite dans le sud de la France, seront opposées à Claire et Christophe dans une ultime ligne droite qui emmènera les deux derniers binômes encore en course jusqu’à Istanbul.

En commençant «Pékin Express», vous vous attendiez à arriver en finale?

Cinzia: Dès le début, nous savions que nous avions les capacités de le faire, mais que cela ne dépendait pas seulement de ça.

Rose-Marie: Nous avions conscience de l’importance du facteur chance.

Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans cette aventure?

C.: De ne pas avoir de nouvelles de ma fille.

R.-M.: C’est plutôt l’après-«Pékin Express» qui est dur. Toute l’adrénaline redescend, le corps se relâche et c’est là que je me suis rendu compte que j’avais couru avec une entorse pendant deux semaines.

Vous avez évoqué vos blessures durant un live Instagram. Vous n’arrivez pas en pleine forme pour cette finale.

C.: Ah non, pas du tout! Nous avons tendance à ne pas nous écouter. Quand nous sommes dans la compétition, nous mettons de côté tout ce qui peut être problématique pour avancer. Nous arrivons en finale complètement épuisées, c’est l’horreur.

R.-M.: Cinzia a son genou en vrac depuis la Grèce et la douleur s’intensifie de jour en jour. La seule chose à faire, c’est le repos, mais dans l’aventure c’est impossible. Moi j’ai cette entorse à la cheville. J’ai mal, mais sur le moment, ça va. Et je vais encore me blesser pendant la finale.

N’est-ce pas trop difficile de ne pas pouvoir dévoiler le résultat de la finale à vos proches?

R.-M.: Je l’ai dit à ma maman . F orcément, les amis proches voient que nous n’avons pas eu accès à nos téléphones pendant cinq semaines, donc ils se doutent que nous sommes allées loin dans l’aventure . Ce qui est difficile, c’est que nous avons envie de partager ce que nous avons vécu : nos souvenirs, nos fous rires, les moments incroyables. Heureusement que nous pouvons le faire les deux.

C.: C’est clair. De toute façon, nous nous appelons tous les jours (elles éclatent de rire). Nous nous faisons un débriefing après chaque épisode. C’est dur de ne pas pouvoir tout raconter, mais c’est tellement jouissif de voir nos familles et nos amis d écouvrir les épisodes que nous prenons plaisir à garder secrets.

Vous recevez beaucoup de messages depuis le début du jeu?

C.: Nous ne les comptons plus.

R.-M.: Je n’arrive même plus à lire tous les messages que je reçois. Il y en a tellement . L a plupart des messages sont bienveillants. Nous essayons de faire au mieux