Décès de Lola : «Nous aspirons à la paix et au recueillement»

«Dans l’effroi et la douleur dans lesquels nous sommes, nous aspirons à la paix et au recueillement pour faire notre deuil. Pour la mémoire de Lola, nous souhaitons que les diverses cérémonies se déroulent dans un esprit de sérénité et de calme, loin des agitations politiques et médiatiques», écrivent les parents de Lola dans ce communiqué, authentifié par la maire de Lillers Carole Dubois.