McDo quitte le Bélarus : «Nous aussi, on sait couper du pain en deux», se moque Loukachenko

«Nous aussi, on sait couper du pain en deux": le président bélarusse Alexandre Loukachenko s’est moqué vendredi du départ du groupe américain de restauration rapide McDonald’s de son pays où il sera remplacé par une enseigne russe.

«Dieu merci, qu’il parte!»

«Dieu merci, qu’il parte!», a réagi vendredi Alexandre Loukachenko, lors d’une rencontre avec des employés du secteur agroalimentaire. «Nous devons faire nous-mêmes ce que ce McDonald’s faisait autrefois», a-t-il lancé. «Nous aussi, on sait couper le pain en deux et mettre dedans un morceau de viande, des frites et de la salade», a assuré le président bélarusse.