Par 97 voix contre 90, le Conseil national a accepté ce mercredi une déclaration demandant un assouplissement immédiat et au 22 mars des actuelles mesures de restriction. L’UDC, le PLR et le groupe du Centre ont soutenu cette déclaration qui fait pendant à l’inscription dans la loi Covid-19 des mêmes exigences. La gauche s’y opposait et les Verts ont boycotté ce premier objet à l’ordre du jour pour manifester leur désaccord. Ils sont revenus pour voter.