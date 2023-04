La neige sème le chaos au col du San Bernardino

En cette fin du mois d’avril, la neige provoque encore le chaos sur les routes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de fortes chutes de neige ont eu lieu dans les Grisons et au Tessin. De nombreux conducteurs se sont retrouvés bloqués pendant des heures au col du San Bernardino.

«Nous avons attendu la neige tout l’hiver, et maintenant elle arrive bien trop tard», raconte un lecteur qui est resté coincé peu avant minuit et pendant près de deux heures devant le tunnel du San Bernardino. Si des véhicules de déneigement étaient bien présents, ils avaient du mal à suivre face à la quantité de neige. «Heureusement que j’ai des pneus d’hiver. Ceux avec des caravanes sont tous restés bloqués», reprend le lecteur.

D’après le TCS, le tunnel a d’ailleurs dû être fermé. Il est recommandé de se rendre au Tessin par la Gothard. Les chutes de neige touchent aussi l’autoroute A13. Cette dernière est fermée aux poids lourds dans les deux sens à partir de Thusis-Sud et de la bifurcation de Bellinzone-Nord, poursuit le TCS. Sont concernés les trains routiers et les véhicules à moteur à sellette - à l’exception des véhicules à traction intégrale.

Sur le site internet de MétéoSuisse, on apprend que «de fortes chutes de neige sont attendues jusqu’à vendredi midi dans les montagnes du nord du Tessin, du val Mesolcina et du Val Bergaglia». Les précipitations devraient diminuer à partir de l’après-midi et les nuages se dissiperont en soirée.