Ximena Lamadrid a besoin de se sentir liée à un pays

Oui, c’est vrai, mais chaque expérience m’a enrichie pour être la femme que je suis. J’ai grandi à Dubaï et il y avait déjà plein de communautés des quatre coins du monde et tout le monde acceptait la culture des autres. «Bardo» essaie de communiquer l’importance d’accepter les différences pour vivre en harmonie. Enfant et ado, je ne me souciais pas de l’origine des gens qui m’entouraient. L’idée de la famille, des amis, des proches: tout cela doit être dicté par l’amour, pas par l’origine ou la couleur de peau.