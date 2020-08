Explosion à Beyrouth

L’enquête prendra du temps, selon le président libanais

Michel Aoun refuse toujours une enquête internationale sur l’explosion du 4 août dans le port de Beyrouth, qui a fait 177 morts et 6500 blessés.

Des membres du FBI américain doivent arriver ce week-end à Beyrouth pour prendre part à l’enquête à l’invitation des Libanais, tout comme la France apporte un soutien logistique avec des moyens d’enquête et a dépêché des équipes de police et de recherche. Le numéro trois de la diplomatie américaine David Hale a plaidé samedi pour une enquête «transparente, complète et crédible» sur l’explosion.