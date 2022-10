Interface neuronale de Meta: «Nous avons besoin d’un truc radicalement nouveau»

Interface neuronale : «Nous avons besoin d’un truc radicalement nouveau»

Les utilisateurs des casques de réalité virtuelle Meta Quest peuvent exécuter quelques fonctions sommaires juste avec leurs doigts . En pointant et pinçant leur pouce et index, ils peuvent par exemple sélectionner un élément apparaissant sur leur écran virtuel. Ce processus de suivi des mains est assuré à l’aide des caméras inversées du casque.

Le directeur des interfaces neuromotrices a commenté les avancées d’un prototype de bracelet permettant de vérifier ses messages «d’un simple mouvement du pouce» et, avec un autre mouvement rapide, répondre à un appel ou prendre une photo. Le bracelet neuronal s’appuie sur l‘analyse de l’activité électrique des nerfs et les muscles (l’électromyographie ou EMG en abrégé) pour exécuter la commande sur l’appareil.

Calibration personnalisée

«C’est une interface intuitive et très fluide», a mis en avant le haut cadre de Meta. Ses équipes comptent sur la «co-adaptation», une combinaison entre l’intelligence artificielle et les neurosciences, la calibration aux spécificités de l’utilisateur (physiologie, préférences. attentes, etc). «L’interface neuronale s’améliore continuellement au fil du temps et elle fonctionnera avec chaque utilisateur», a assuré Thomas Reardon.