Bénédiction du pape : «Nous avons besoin plus que jamais de fraternité»

Le pape François a prononcé vendredi son traditionnel message du jour de Noël. Il a notamment eu une pensée pour les difficiles retrouvailles en famille, l’occasion pour lui d’en magnifier l’importance.

Le pape François a plaidé en faveur de la paix et de la fraternité, surtout en cette période de pandémie.

«En ce moment historique, marqué par la crise écologique, et par de graves déséquilibres économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de fraternité», a déclaré le souverain pontife argentin.