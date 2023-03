Nous avons conduit la première Ferrari quatre portes

Les temps changent, y compris chez Ferrari. Alors que la marque au Cavallino Rampante incarnait depuis sa création la voiture de sport italienne pour les circuits ou les week-ends, dont rêvent les fans du monde entier, ils sont toujours plus nombreux à vouloir conduire une Ferrari au quotidien. Sans pour autant devoir renoncer à des commodités pratiques comme quatre portes, quatre places assises et un grand coffre, que ce soit pour aller en vacances de ski à Saint-Moritz en hiver ou dans une maison de campagne en Toscane en été. Avec la Purosangue, Maranello propose désormais l'engin adéquat.

La puissance de 12 cylindres

Le cœur d'une Ferrari, c'est son moteur. Et c'est là que les Italiens mettent une fois de plus les bouchées doubles en misant sur leur grandiose V12 atmosphérique de 6,5 litres, qui a déjà donné des ailes à la 812 Superfast. En ce qui concerne la Purosangue, il développe une puissance de 725 ch et 80% du couple maximal est disponible dès 2100 tr/min. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et atteindre une vitesse de pointe de plus de 300 km/h.

Grâce à ses quatre roues motrices, rien n’arrête la Ferrari Purosangue, pas même les conditions hivernales. Ferrari Ses lignes élégantes la font paraître plus compacte qu’elle ne l’est en réalité. Ferrari Parmi ses particularités, on notera les portes à ouverture antagoniste. Ferrari

Dans les Dolomites, où nous avons pu tester la Purosangue pour la première fois, nous avons surtout été impressionnés par la manière dont le pur-sang se comporte sur les routes sinueuses. Grâce aux quatre roues motrices, au correcteur d’assiette et à une répartition presque parfaite du poids de 49/51, la Purosangue se déplace comme sur des rails et ne se laisse jamais déstabiliser, même sur chaussée humide. Le son des douze cylindres est également un pur plaisir, même si une Ferrari de 2023 ne peut plus rugir comme il y a dix ou vingt ans. Pour autant, les ingénieurs ont réussi à faire en sorte que la Purosangue donne le sourire au conducteur, que ce soit en accélérant, en freinant ou en rétrogradant.

Parée à toutes épreuves

On ne remarque pas ses dimensions lorsqu'on la conduit, et même lorsqu'elle est garée, sa largeur de 2,03 mètres et sa hauteur de 1,59 mètre lui donnent une allure extrêmement robuste et étonnamment compacte. Pourtant, elle offre, jusqu'à quatre passagers, nettement plus d'espace qu'une GTC4Lusso, par exemple. Des passagers de grande taille peuvent prendre leurs aises sur les deux sièges individuels à l’arrière. Le coffre peut également accueillir les bagages de quatre voyageurs. Grâce aux portières à ouverture antagoniste, l'accès à bord est d'ailleurs particulièrement aisé. Et les sièges garnis d'Alcantara sont non seulement confortables, mais également durables.

En matière d'infodivertissement, la Purosangue fait également un grand bond en avant: les Italiens ont en effet renoncé à développer leur propre système de navigation au profit d’Apple Carplay et Android Auto. Le conducteur ou la conductrice a la possibilité d’afficher toutes les informations directement sur l'écran du compteur de vitesse. Celles-ci sont également visibles sur un écran de 10,2 pouces côté passager.

Submergé par la demande