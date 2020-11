Il ne restait plus que quelques secondes à jouer samedi lorsque Marko Mladjan a trouvé son grand frère Dusan esseulé dans la défense serbe. «La passe était parfaite, se souvient l’ancien Fribourgeois qui a offert la victoire à la Suisse sur le buzzer (92-90). Q uand le ballon e st sorti de mes mains , je savais qu’il allait rentrer. C’était le plus beau match de ma carrière.»

Famille partagée entre Lugano et Belgrade

Décisifs sur le terrain, les Mladjan (34 points cumulés) ont connu une après-midi unique en Finlande contre leur pays d’origine. L’aîné est né à Belgrade en 1986, alors que son petit frère est venu au monde à Lugano, moins de six ans plus tard. «Que ce soit en Suisse ou en Serbie, toute notre famille a regardé le match à la télévision, a expliqué Marko. On a reçu tellement de messages que nous n’avons pas pu toujours répondre. J e crois qu’ils étaient fiers et heureux qu’on gagne. Un de mes amis m’a dit que c’était la première fois qu’il soutenait une autre équipe que la Serbie. C’est e ncore plus fort de pouvoir partag er ces moments avec son frère. »