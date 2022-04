Adolescente abattue à New York : «Nous avons deux familles qui sont complètement détruites»

Un jeune de 17 ans a été arrêté samedi pour avoir tué par balles une lycéenne de 16 ans et blessé deux autres ados, la veille dans le quartier du Bronx.

Les policiers ont donné peu de détails samedi sur les circonstances de la fusillade. (Image d’illustration) AFP

Un adolescent de 17 ans a été arrêté samedi à New York et inculpé pour meurtre au lendemain de coups de feu qui ont tué une jeune fille de 16 ans et blessé deux adolescents, un nouveau drame des armes à feu aux Etats-Unis qui laisse au moins «deux familles détruites», a annoncé la police.

«À un pâté de maisons du tireur»

«Ce matin, Jeremiah R. a été arrêté et inculpé pour meurtre, tentative de meurtre et possession illégale d’arme», a annoncé la cheffe de la police de New York (NYPD) Keechant Sewell, lors d’un point presse devant un commissariat de l’arrondissement du Bronx, où a eu lieu le drame. Les policiers ont donné peu de détails samedi sur les circonstances de la fusillade, attribuée la veille par la cheffe de la police à des «criminels effrontés» pendant que les victimes rentraient du lycée.

Deux victimes, dont la jeune touchée mortellement, «étaient à environ un demi pâté de maisons du tireur. Le troisième adolescent touché était à un pâté de maisons du tireur», a précisé l’un des responsables de la police du Bronx, Timothy McCormack. «Nous avons deux familles qui sont complètement détruites. Celle de la victime et celle du tireur, une femme qui travaillait dur et qui élevait un enfant qui n’avait jamais eu affaire à la police, et qui passe de fumer de la marijuana à tuer quelqu’un», a déploré ce commandant.

«Angellyh Yambo», la lycéenne tuée, «était promise à un brillant avenir», a dit la cheffe du NYPD.

Augmentation des fusillades

Elu sur des promesses de sécurité dans une ville de près de 9 millions d’habitants où la criminalité a augmenté durant la pandémie, le nouveau maire démocrate de New York, Eric Adams, avait lancé fin janvier un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu, après la mort de deux policiers tués par balle lors d’une intervention. Mais d’autres drames ont fait la une des médias depuis, comme la mort d’un garçon de 12 ans tué par une balle perdue alors qu’il se trouvait dans une voiture à l’arrêt, le 31 mars, à Brooklyn.

Pour le premier trimestre 2022 -- du 1er janvier à début avril -- le nombre de fusillades et coups de feu à New York a augmenté de 260 à 296 par rapport à la même période de 2021, selon des chiffres du NYPD dévoilés mercredi.