Logitech G Cloud: Nous avons essayé la première console de Logitech

La console, dont de récentes fuites avaient divulgâché son design, vient marcher sur les plates-bandes de la Steam Deck lancée plus tôt cette année par la société Valve, tout en rappelant la Nintendo Switch de par son format et sa volonté de toucher le grand public. Contrairement à cette dernière, pas de manettes détachables au menu, ni de sortie vidéo pour la brancher à un téléviseur. La console, qui tourne sous Android 11, affiche un écran tactile LCD de 7 pouces de résolution Full HD (1920 x 1080 p) avec un taux de rafraîchissement de 60 images/s. Sur ses côtés, deux joysticks, des boutons directionnels en forme de croix, les touches A, B, X et Y, un bouton Logitech pour accéder au menu de l’app utilisée et celui de retour à l’écran principal, ainsi que deux boutons d’options. Quatre gâchettes et les boutons de volume et de démarrage, complètent la machine. À noter que les boutons sont reconfigurables. Sa prise en main est agréable et elle s’avère plutôt légère (463 g) comparée à la Steam Deck (669 g, contre 398 g pour la Nintendo Switch).