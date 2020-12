Les sept sages ont alors réagi et ont remis en place des restrictions à l’arrivée de la deuxième vague. «La Suisse romande a atteint des records mondiaux à cet égard», a déclaré M. Berset, en faisant référence aux taux d’infection très élevés enregistrés entre-temps en Suisse romande. Bien que les chiffres pour l’ensemble de la Suisse aient de nouveau baissé en novembre, la baisse s’est ralentie à un niveau beaucoup trop élevé, selon le ministre de la santé.

Alain Berset a également justifié le serrage de vis annoncé pour samedi. «Nous voulons éviter d’être à court d’alternatives et de devoir tout fermer à nouveau», a déclaré le ministre de la santé. «Nous avons connu une stagnation à un niveau très élevé ces derniers jours. C’est une situation très dangereuse. Nous n’avons jamais connu cela dans cette pandémie auparavant. Nous sommes à un niveau beaucoup plus élevé que tous les pays voisins et un revers peut avoir des conséquences catastrophiques.»