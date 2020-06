Un silence assourdissant

«Nous avons eu tort de ne pas écouter les joueurs plus tôt»

Plusieurs vedettes de la NFL exigeaient que leur ligue condamne les violences racistes et soutienne les protestations. C’est désormais chose faite.

Le patron de la ligue professionnelle de football américain, Roger Goodell, s'est excusé vendredi de ne pas avoir écouté plus tôt les joueurs demandant à l'instance de condamner le racisme et de soutenir les protestations, après la mort de George Floyd.

«Cela a été une période difficile pour notre pays. En particulier, pour les Noirs de notre pays. Nous, la NFL, condamnons le racisme et l'oppression systématique des Noirs. Nous la NFL admettons que nous avons eu tort de ne pas avoir écouté les joueurs de la ligue plus tôt. Nous la NFL encourageons tout le monde à s'exprimer et à protester pacifiquement, a déclaré Goodell dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Nous, la NFL, croyons que la vie des Noirs compte», a-t-il ajouté reprenant le slogan «Black Lives Matter».