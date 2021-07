Coronavirus en Suisse - «Nous avons gagné un match, mais pas le tournoi»

On compte 274 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures en Suisse ce mardi, mais aucun décès de plus n’a été enregistré et trois malades ont été hospitalisés. Le taux de positivité s’élève à 1,25%. Viriginie Masserey a imputé l’augmentation des cas au nouveau variant Delta et au fait que les jeunes n’ont pas encore tous eu accès à la vaccination.

L’OFSP ne crie pas victoire

Selon le chef de la Task Force scientifique de la Confédération, Martin Ackermann, la situation dans les mois à venir dépendra de la vaccination d’un maximum de personnes. «Si vous ne voulez pas voir davantage de décès et de nouvelles restrictions, vous devriez vous faire vacciner et encourager les autres à le faire aussi», a-t-il déclaré.

«En résumé, c’est l’été, la saison des festivals, des événements sportifs, des voyages, on sent un avant-goût de normalisation dans la population et c’est réjouissant», a conclu Virginie Masserey tout en appelant à ne pas crier victoire trop tôt. «C’était réjouissant de voir les fans de football, mais comme pour les compétitions sportives, gagner un match, ce n’est pas encore gagner le tournoi. Si la situation reste bonne, on voit se dessiner une augmentation et il faut rester prudent. Il faut songer à la vaccination, il y a des rendez-vous disponibles et il y a assez de vaccins.»