Soleure«Nous avons peur pour nos enfants et nos chiens»

Depuis quelques temps, les habitants d’un lotissement de Wangen bei Olten (SO) ont la boule au ventre lorsqu’ils sortent de chez eux. En l’espace de deux mois, un berger allemand a mordu deux chiens. Les toutous ont subi de graves blessures et n’ont échappé à la mort que de très peu, rapporte vendredi «Blick» .

Le dernier incident remonte à deux semaines. Une mère de famille promenait son chien Tyson lorsqu’elle a croisé sa voisine en compagnie de son berger allemand, âgé de 5 ans. «Tout à coup, il a couru vers moi et s’est rué sur Tyson. Il a planté ses crocs dans son corps et l’a secoué. Je ne pouvais rien faire pour aider mon chien!» Par chance, le berger allemand a fini par le lâcher. Le bichon maltais a été soigné dans une clinique vétérinaire pendant trois jours. «Il a failli y rester!» Deux mois auparavant, le berger allemand avait déjà attaqué un chihuahua, qui avait lui aussi été grièvement blessé.

«Pas tenu correctement»

La mère de famille est inquiète: «Ce chien se promène souvent sans laisse. On a peur pour nos enfants et nos chiens.» L’Alémanique a donc organisé une collecte de signatures dans le quartier. Selon le journal alémanique, la plupart de ses voisins ont participé. «Ce chien n’est pas tenu correctement. Il aboie toute la journée. Il devrait être emmené dans un endroit où on s’occupe mieux de lui.»