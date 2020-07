Coronavirus

«Nous avons pu éviter une catastrophe sociale», mais…

L'Union syndicale suisse (USS) lance plusieurs pistes pour aider les travailleurs à faibles revenus touchés de plein fouet par la crise engendrée par le Covid-19.

Le syndicat cible avant tout les travailleurs à faibles et à moyens revenus, particulièrement touchés par la crise, le chômage partiel étant le plus répandu dans les secteurs où les salaires sont les plus bas. Selon lui, cette situation a entraîné des pertes de salaire difficiles à assumer pour ce groupe de personnes. L'USS exige donc une augmentation de l'indemnité de chômage partiel pour les travailleurs à faibles revenus, passant de 80% à 100%.