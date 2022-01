Gymnase du Soir – «Nous avons signé une convention de démantèlement de l’école»

Depuis la rentrée de septembre, le Canton de Vaud propose une école de maturité au Gymnase pour adultes (GyPAd) sur le site de Chamblandes à Pully. Une prestation jusque-là assurée par le GYS, actif depuis 1965, et dont les cours sont dispensés à l’avenue de Provence à Lausanne.

But de la manœuvre cantonale: «Rapatrier l’ensemble des formations certifiantes de niveau Secondaire II pour adultes au sein d’un pôle de compétences rattaché directement à l’État de Vaud», déclare Lionel Eperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire (DGEP). Ladite convention prévoit en outre la reprise d’une partie du personnel du GYS.

L’établissement lausannois ne propose donc plus de nouvelles formations, mais poursuivra jusqu’en juin 2024 celles qui sont en cours, avant de mettre la clé sous la porte.

Tutorat à distance

Des deux côtés, on tient à ce que la transition se fasse en douceur et dans l’intérêt des étudiants. Proposé par le GYS, un projet pédagogique de formation par tutorat à distance – dit «GYS 2.0» – a été récemment retenu par le Canton. Il viendra compléter l’offre dès septembre 2022.

Ce projet pilote consiste en «une maturité bimodale, soit une adaptation de l’école de maturité actuelle avec une diminution du temps de présence des étudiants de quatre soirs à trois soirs par semaine. L’idée est de rendre encore plus accessible cette filière aux personnes en emploi, chose que le projet du Département de la formation semblait quelque peu sacrifier», glisse Olivier Maggioni.

Cette «réorganisation et flexibilisation progressive des modalités d’enseignement, sans toutefois modifier le plan d’étude ni les exigences, faciliterait la tâche des étudiants qui exercent une activité professionnelle supérieure à 70-80%», poursuit Lionel Eperon.

Si «GYS 2.0» obtient le feu vert de la Commission suisse de maturité – responsable de la reconnaissance des titres au niveau national – et qu’il fait ses preuves, le projet sera repris par le GyPAd à la rentrée 2024.

Pas le même planning

Bien que les deux institutions poursuivent le même but, leur planning diffère. À en croire l’expérience des étudiants du GYS , qui s’étaient confiés en juin dernier (voir vidéo), le GyPAd n’est aujourd’hui pas adapté à tous les profils.

À Pully, les élèves ont une demi-journée de cours en plus, soit le vendredi après-midi à partir de 15h45. Les autres soirs de semaine, la leçon débute à 18h10, au lieu de 18h30 actuellement à Lausanne. Et si l’établissement lausannois est ouvert à tous à partir de 20 ans, à Pully, les étudiants ont en moyenne entre 25 et 30 ans.