Economie circulaire: «Nous avons simplement enchaîné les essais jusqu’à ce que cela fonctionne»

En route vers l’économie circulaire

Le concept «cradle-to-cradle» décrit ainsi le cycle parfait. Il permettrait de réduire massivement l’exploitation de la nature. Certains sont toutefois perplexes quant à la faisabilité du «cradle-to-cradle», à cause de son approche radicale. Mais nous reviendrons sur ce point plus tard.

Ce ne fut pas une mince affaire: tous les produits, des encres d’imprimerie et des vernis aux papiers et aux colles, en passant par les détergents, devaient être non toxiques et recyclables. Cela a d’abord exigé de trouver les fournisseurs adéquats, ou de convertir les fabricants existants à la bonne cause.